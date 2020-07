Il palinsesto Sky con le nuove uscite e le serie tv del 2021 (Di martedì 21 luglio 2020) Il palinsesto di Sky e le nuove uscite per il 2021. C’è tanta attesa per ‘Speravo de morì prima’, l’autobiografia su Francesco Totti che sarà divisa in sei episodi. Sarà una stagione all’insegna dello slogan “Back to Next: “Abbiamo scelto questo claim – ha rivelato Maximo Ibarra, Ceo di Sky Italia – perché oggi ancora di più dobbiamo essere un’azienda proiettata al futuro. In questo periodo siamo di fronte a moltissime trasformazioni che riguarderanno il modo in cui intendiamo la tecnologia”. Ci sarà ‘Petra’ con un’inedita Paola Cortellesi nei panni di una detective. Grande attesa anche per ‘Anna’ di Niccolò Ammaniti, ‘Domina’ con Kasia Smutniak e un ... Leggi su sportface

