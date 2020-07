Il nuovo Ponte di Genova sarà inaugurato il 3 agosto, si chiamerà “Genova San Giorgio” (Di martedì 21 luglio 2020) Il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione del Ponte Marco Bucci ha comunicato al consiglio comunale, nella seduta in corso, data e ora dell’inaugurazione del nuovo Ponte: “Volevo comunicare al consiglio che abbiamo ricevuto la telefonata finale dalla presidenza della Repubblica per cui l’inaugurazione del nuovo Ponte sarà lunedì 3 agosto alle 18:30, i consiglieri sono tutti invitati“. Il sindaco ha annunciato il nome del viadotto: si chiamerà Ponte “Genova San Giorgio“. “Il Ponte è d’acciaio, ci sono circa 20mila tonnellate di acciaio una quantità enorme lavorata negli stabilimenti Fincantieri più qualche ... Leggi su meteoweb.eu

