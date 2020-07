Il nuovo ponte di Genova sarà inaugurato il 3 agosto. Il nuovo “Morandi” si chiamerà “Genova San Giorgio” (Di martedì 21 luglio 2020) “Il ponte “Genova San Giorgio” sarà inaugurato lunedì 3 agosto alle 18.30″. Lo ha scritto il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera Marco Bucci sulla sua pagina di Facebook. “Il ponte è d’acciaio, ci sono circa 20mila tonnellate di acciaio una quantità enorme lavorata negli stabilimenti Fincantieri più qualche stabilimento di Genova come il San Giorgio e hanno fatto veramente un bel lavoro aveva raccontato questa mattina il sindaco durante la trasmissione Fatti e misfatti su TgCom24 . Questi pezzi sono stati tutti montati su impalcature create da Salini Impregilo e con l’aiuto di un’azienda importante per i sollevamenti, la Fagioli, ... Leggi su lanotiziagiornale

