Il nuovo ponte di Genova sarà inaugurato il 3 agosto alle 18.30 e si chiamerà "Genova San Giorgio". Ad annunciarlo è stato lo stesso sindaco del capoluogo ligure e commissario per la ricostruzione del viadotto sul torrente Polcevera, Marco Bucci, con un post su Facebook. All'inaugurazione è prevista la partecipazione anche del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.Il nuovo ponte per Genova sarà così completato a meno di due anni dalla tragedia del Morandi in cui persero la vita 43 persone, il 14 agosto 2018. Domenica 19 luglio, a 13 mesi dall'inizio dei lavori, sono cominciati i collaudi statici con decine di camion che hanno "messo alla prova" il viadotto con un carico

