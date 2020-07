Il nuovo album di Kanye West cambia titolo: la data di uscita e la tracklist di Donda (Di martedì 21 luglio 2020) Con un repentino cambio di piano, quasi da barzelletta, il nuovo album di Kanye West ha ufficialmente una data d'uscita e una tracklist, ma un nuovo titolo. Quando era uscito Wash Us In The Blood con un featuring di Travis Scott, Ye aveva annunciato che il singolo avrebbe fatto parte di God's Country, nuovo disco sul filone religioso come era già avvenuto con Jesus Is King. Il nuovo album di Kanye West All'ultimo momento, però, il rapper ha cambiato il titolo da God's Country a Donda e ha anche annunciato la data di uscita e ha reso pubblica la ... Leggi su optimagazine

MondadoriStore : Avete ascoltato in digitale il nuovo album dei @BTS_twt? ?? A brevissimo i CD fisici, in ben cinque versioni. Scopr… - SpotifyItaly : Il nuovo fenomeno giapponese alla conquista del pop mondiale: ascolta ora 'Over', l'ultimo singolo degli… - heavierrthings : @MartinaBiassoni Vero :( comunque è impressionante perché ogni giorno vedo un nuovo stan account (ovviamente strani… - lauramgri : mi dispiace per voi, ci sarà anche rap nel nuovo album di ale ?? - lauramgri : RT @ClaraA22415438: MAHMOOD PARLADEL PROSSIMO ALBUM, CHE SARÀ PIÙ RITMICO, ENERGICO, CON UN NUOVO STILE MISTO DI RAP E CANZONI MELODICHE, C… -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo album Nel nuovo album di Nicola Boschetti a cantare sono le chitarre La Stampa Il nuovo album di Kanye West cambia titolo: la data di uscita e la tracklist di Donda

Con un repentino cambio di piano, quasi da barzelletta, il nuovo album di Kanye West ha ufficialmente una data d’uscita e una tracklist, ma un nuovo titolo. Quando era uscito Wash Us In The Blood con ...

La nuova trasformazione di Achille Lauro: versione Barbie per il nuovo album ''1990''

Per l’annuncio del suo album "1990", in uscita il 24 luglio, ha dato il meglio di sé trasformandosi in... Barbie. Si trata del suo primo progetto targato Elektra Records, l’etichetta ...

Con un repentino cambio di piano, quasi da barzelletta, il nuovo album di Kanye West ha ufficialmente una data d’uscita e una tracklist, ma un nuovo titolo. Quando era uscito Wash Us In The Blood con ...Per l’annuncio del suo album "1990", in uscita il 24 luglio, ha dato il meglio di sé trasformandosi in... Barbie. Si trata del suo primo progetto targato Elektra Records, l’etichetta ...