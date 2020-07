Il Napoli pensa a rinforzare le fasce: Ola Aina nel mirino degli azzurri (Di martedì 21 luglio 2020) Il Napoli pensa ad un rinforzo anche sugli esterni: Ola Aina del Torino nel mirino degli azzurri Oltre al reparto offensivo, il Napoli continua a … L'articolo Il Napoli pensa a rinforzare le fasce: Ola Aina nel mirino degli azzurri proviene da Forzazzurri.net. Leggi su forzazzurri

farinachecorre : @NotizieFrance Non è che si possono limitare i rischi costringendo asia e napoli servizi a lavorare su via marina p… - Sport_Mediaset : #Barcellona: #Setien concede 6 giorni di riposo, poi si pensa al #Napoli. Ultimo allenamento per i blaugrana che ri… - infoitsport : Jovic-Napoli, Tuttosport: gli azzurri incontreranno presto l'agente Ramadani, segnali negativi per il Milan che pen… - ndl00 : #Allan diviso tra #Wolverhampton ed #Everton. Il #Napoli pensa a #Vlasic del #CSKAMosca per sostituirlo! - AnnaRuotolo71 : @Matteo69309129 @90ordnasselA Pensa quanto ci siamo incazzati noi del Napoli -

Dopo sei stagioni trascorse alle pendici del Vesuvio, potrebbe essere arrivata ai titoli di coda la storia d’amore tra Kalidou Koulibaly e il Napoli. Il difensore senegalese non è considerato più ...

Di Giacomo e Borrelli sulla situazione carceri: “Il garante comunale dei detenuti si dimetta!”

NAPOLI – Durante la mattinata del 21 luglio, all’esterno della Casa Circondariale di Poggioreale, si è tenuta una conferenza stampa da parte del segretario generale del Sindacato Polizia Penitenziaria ...

