Il Muro delle bambole in fiamme ci ricorda che certe testimonianze sono ancora scomode (Di martedì 21 luglio 2020) Wall of dolls, l’installazione in ricordo delle vittime di femminicidio inaugurato nel giugno del 2014 in via De Amicis a Milano, è stato dato alla fiamme da ignoti. Non sono ancora state chiarite le motivazioni alla base del gesto: la struttura avrebbe preso fuoco per dei petardi fatti scoppiare da adolescenti incivili, o forse è stato un gesto intenzionale in dispregio alla denuncia di un fenomeno che colpisce milioni di donne nel mondo. Non ho mai amato l’installazione milanese e le sue bambole appese alla rete metallica, ma ci sono donne che ne hanno avuto una differente percezione e alcune, come Valentina Pitzalis, hanno lasciato la loro testimonianza su quel Muro, appendendo la loro bambola. Il loro sentimento va rispettato. Non è ... Leggi su ilfattoquotidiano

giulianopisapia : Il “Muro delle bambole” di Milano ha rappresentato un simbolo del contrasto alla violenza sulle donne. Chi gli ha d… - valeriafedeli : Il “Muro delle bambole” di Milano è un’opera contro la violenza sulle donne. Qualcuno lo ha dato alle fiamme. Un ge… - Open_gol : Brucia il “Muro delle bambole” di Milano: incendiata l’installazione artistica contro la violenza sulle donne – Le… - Stefania_Lazio : RT @ilfattoblog: MURO DELLE BAMBOLE 'Sono davvero tutti gesti casuali o sono rivolti contro una memoria scomoda?' @Nadiesdaa #wallofdolls… - clikservernet : Il Muro delle bambole in fiamme ci ricorda che certe testimonianze sono ancora scomode -