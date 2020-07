Il mondo di Edwige in stile Minecraft, nel suo nuovo video: Guacamole (Di martedì 21 luglio 2020) Edwige è un’artista sarda, classe 1994, e fin da piccola è appassionata di musica: già a 12 anni sperimentava le percussioni alla scuola civica di Sinnai. Da qui in poi ha scritto e perfezionato stile e inclinazioni musicali, approfondendo vari strumenti. Dopo alcuni singoli è arrivato l’ultimo, dal titolo Guacamole (in uscita per Aurora Dischi) ed è un inno critico e satirico sulla società moderna e sul mondo dei social. Non mancano i famosi 15 minuti di notorietà che oggi tutti cercano e i relativi cliché legati all’epoca digitale e social. Il suono è fatto di sample, rimandi agli anni ’80, beat che arrivano dal retrogaming con l’utilizzo di un altro dei più classici cliché musicali odierni: ... Leggi su wired

RealBadrose : Edwige Fenech per me è stata la donna più bella del mondo. PERIOD! #quartarepubblica -

Ultime Notizie dalla rete : mondo Edwige Il mondo di Edwige in stile Minecraft, nel suo nuovo video: Guacamole Wired.it Il mondo di Edwige in stile Minecraft, nel suo nuovo video: Guacamole

Guacamole è il nuovo singolo dell'artista sarda che mette in campo tutti i cliché della quotidianità digitale per raccontare il mondo. E sceglie Minecraft come perfetta rappresentazione robotica e ...

Marco Giusti per Dagospia

Che vediamo oggi? Stanco di film di Pozzetto e di Edwige nuda in tutte le salse, ieri sera su Netflix ho visto un film nuovo molto sostenuto dai critici americani e dal pubblico, “The Old Guard” di Gi ...

Guacamole è il nuovo singolo dell'artista sarda che mette in campo tutti i cliché della quotidianità digitale per raccontare il mondo. E sceglie Minecraft come perfetta rappresentazione robotica e ...Che vediamo oggi? Stanco di film di Pozzetto e di Edwige nuda in tutte le salse, ieri sera su Netflix ho visto un film nuovo molto sostenuto dai critici americani e dal pubblico, “The Old Guard” di Gi ...