Il Milan vince sempre, Ibra e Pioli fanno fuori Rangnick: resta a Lipsia (Di martedì 21 luglio 2020) Mentre una doppietta di Ibrahimovic batte il Sassuolo, Ralf Rangnick rinuncia al Milan. Il collegamento c’è ma non si vede: il tecnico tedesco s’è avvilito, troppo vincente la squadra di Pioli, meglio restare a Lipsia. Kicker lancia la notizia nell’edizione on line: imminente l’ufficializzazione del Pioli-bis. Rangnick resta responsabile dello sport e dello sviluppo calcistico del gruppo Red Bull, la sola carica di direttore tecnico non gli interessa. I 23 punti conquistati da Pioli sui 27 a disposizione nella ripresa hanno stravolto le strategie della società rossonera. Rangnick dirama un comunicato con il quale conferma l’addio prima ... Leggi su ilnapolista

Stai parlando del Milan razza di incapace. La vogliamo finire di permettere a questo signore di esprimere le proprie idee irrispettose durante una telecronaca? Vergogna!”. E un altro tifoso: “Per ...

