Il mercato globale degli esports ha generato quasi 1 miliardo di $ nel 2020 (Di martedì 21 luglio 2020) Il mercato degli esports è oramai da qual anno in costante crescita e anche quest’anno, secondo gli analisti, registrerà un aumento di volumi di affari attestandosi poco al di sotto del miliardo di dollari americani. L’incremento è costante e significativo, nel 2019 avevano generato un volume di affari pari a 957.5 milioni di dollari mentre quest’anno si aggirerà sui 973.9 milioni con un incremento del 1.7 per cento. Ma il boom dovrebbe essere, secondo le previsioni, nell’anno 2023 con un incremento del 15.5 per cento e un volume di affari di 1,598.2 miliardi di dollari. Anche il mondo degli esports è stato influenzato negativamente dalla pandemia del coronavirus, in particolare i ricavi dei trimestri Q3 e ... Leggi su esports247

esports247_it : Il mercato globale degli esports ha generato quasi 1 miliardo di $ nel 2020 - dejudicibus : @GiuseppeConteIT Bisogna investire sulla #formazione e sulla #cultura perché sono quelle che possono davvero render… - dejudicibus : @GiuseppeConteIT @pdnetwork Bisogna investire sulla #formazione e sulla #cultura perché sono quelle che possono dav… - MilaSpicola : RT @elevisconti: @MilaSpicola @manginobrioches @mammadimerda @datecivoce @economistaxcaso @flaviaamabile @CasaIntDonne_Rm @FiorellaMannoia… - elevisconti : @MilaSpicola @manginobrioches @mammadimerda @datecivoce @economistaxcaso @flaviaamabile @CasaIntDonne_Rm… -

Ultime Notizie dalla rete : mercato globale Il mercato globale dei grandi nomi si risveglia da Christie's Il Sole 24 ORE Finanza e web cavalcano l’onda del lockdown. E i governi diventano alleati degli speculatori

Gli ultimi mesi hanno impresso un’accelerazione improvvisa come le onde di questa nostra difficile estate. Qualcosa di imprevedibile, fondato però su tendenze e contraddizioni già in essere da tempo.

Mercato immobiliare, rischi aumentano

Aumentano ulteriormente i rischi sul mercato immobiliare: lo dice l'indice RERI di MoneyPark, che nel secondo trimestre si è attestato a 4,1 punti, 0,2 punti in più che nei tre mesi precedenti e valor ...

Gli ultimi mesi hanno impresso un’accelerazione improvvisa come le onde di questa nostra difficile estate. Qualcosa di imprevedibile, fondato però su tendenze e contraddizioni già in essere da tempo.Aumentano ulteriormente i rischi sul mercato immobiliare: lo dice l'indice RERI di MoneyPark, che nel secondo trimestre si è attestato a 4,1 punti, 0,2 punti in più che nei tre mesi precedenti e valor ...