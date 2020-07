Il megaprogetto di Erdoğan che distruggerà l’ecosistema di Istanbul (Di martedì 21 luglio 2020) «Il mio folle progetto»: sono state queste le parole utilizzate a gennaio del 2020 dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan nell’annunciare il piano per la creazione di un secondo canale – questa volta artificiale – che dovrebbe collegare il Mar di Marmara al Mar Nero. La nuova mega infrastruttura da circa 20 miliardi di dollari sarà lunga 45 km e dovrebbe consentire il passaggio di 160 navi al giorno, alleggerendo il traffico che al momento si concentra sull’unico canale che collega i due mari. Il presidente ha infatti presentato il progetto come necessario per decongestionare il Bosforo ed evitare che si verifichino ulteriori incidenti nelle acque turche. Non tutti però sono d’accordo con la creazione di Kanal Istanbul, primo fra tutti il sindaco della città – nonché avversario politico ... Leggi su linkiesta

