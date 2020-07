Il lungo silenzio di Rangnick. La Faz: “Se va al Milan è per colpa di Arrigo Sacchi” (Di martedì 21 luglio 2020) “Rangnick sta provando una cosa nuova. Tace”. Così comincia un pezzo del Frankfurter Allgemeine sul futuro – quasi sicuramente, forse ma anche chissà – tecnico plenipotenziario del Milan. Il giornale tedesco titola “Lo spettacolo selvaggio di Milano su Rangnick”, per sottolineare il gran casino che prepara la discesa in Italia dell’ex allenatore del Lipsia, tra voci, pre-polemiche e milioni. “Il leader del pensiero carismatico al momento non proferisce parola deliberatamente – scrive la Faz – A metà maggio ha parlato per l’ultima volta pubblicamente e ha confermato: “Ci sono contatti con il Milan”. Il contesto mediatico Milanese “lo fa ridere di gusto”: un giorno ha firmato ... Leggi su ilnapolista

