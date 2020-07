Il Leeds scarica Ibrahimovic: "Non è adatto, vogliamo Cavani" (Di martedì 21 luglio 2020) Il presidente del Leeds , Andrea Radrizzani, si gode la promozione in Premier League della sua squadra allenata dal "Loco" Bielsa e pensa al prossimo calciomercato per rinforzare l'attacco. Si era ... Leggi su corrieredellosport

Little23_Coo : RT @sportli26181512: Il Leeds scarica Ibrahimovic: 'Non è adatto, vogliamo Cavani': La squadra allenata da Bielsa, ora che è salita in Prem… - sportli26181512 : Il Leeds scarica Ibrahimovic: 'Non è adatto, vogliamo Cavani': La squadra allenata da Bielsa, ora che è salita in P… -

Ultime Notizie dalla rete : Leeds scarica Il Leeds scarica Ibrahimovic: "Non è adatto, vogliamo Cavani" Corriere dello Sport Il Leeds scarica Ibrahimovic: "Non è adatto, vogliamo Cavani"

Il presidente del Leeds, Andrea Radrizzani, si gode la promozione in Premier League della sua squadra allenata dal "Loco" Bielsa e pensa al prossimo calciomercato per rinforzare l'attacco. Si era ...

Il presidente del Leeds, Andrea Radrizzani, si gode la promozione in Premier League della sua squadra allenata dal "Loco" Bielsa e pensa al prossimo calciomercato per rinforzare l'attacco. Si era ...