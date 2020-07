“Il Grande Passo”: la storia di un agricoltore che sogna un viaggio sulla Luna, simbolo di ripartenza del cinema italiano [VIDEO] (Di martedì 21 luglio 2020) Tre mesi di oscurità hanno lasciato in sospeso il nostro cinema, ed ora finalmente un simbolo di ripartenza: approda in sala una sorridente favola moderna che ha costruito la propria necessità narrativa sulla speranza, sul volo. Su simmetrie poetiche e simboliche si basa la scommessa che i produttori e i distributori hanno deciso di fare su “Il Grande Passo” del regista Antonio Padovan: partirà il mese prossimo un tour di anteprime estive nelle arene cinematografiche, iniziato da Bergamo, per contribuire alla ripartenza del box office italiano. Ieri 20 luglio una speciale anteprima proprio a Bergamo, una simmetria con il 20 luglio 1969, il giorno in cui il sogno impossibile di conquistare la Luna ... Leggi su meteoweb.eu

