Il giovane Montalbano 2 trama 27 luglio 2020: furto alla banca (Di martedì 21 luglio 2020) Prosegue la programmazione de Il giovane Montalbano 2 con le puntate in replica. Il 27 luglio 2020 su Rai 1 andrà in onda il quarto episodio intitolato ”La transizione”. Il commissario proverà a dimenticare Lidia concentrandosi sul lavoro, ma non sarà semplice. Intanto, due nuovi crimini faranno scattare le indagini. Le cassette della banca Agricola verranno svaligiate da alcuni criminali, mentre un anziano medico ormai in pensione sarà assassinato. Salvo scoprirà, anche grazie all’aiuto di una veggente, che i due eventi sono legati. Le trame della quarta puntata della serie Tv Il giovane Montalbano 2 raccontano che Salvo verrà messo davanti ad un mondo nuovo, quello del paranormale. Davvero una veggente ... Leggi su kontrokultura

