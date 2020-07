Il ginecologo sbaglia a sterilizzare, condannato a mantenere il figlio (Di martedì 21 luglio 2020) L’intervento di sterilizzazione non era stato eseguito correttamente dal ginecologo, e neanche due anni dopo l’operazione era nato un figlio. Per questo motivo, come riporta l’agenzia Agi, il tribunale di Brescia ha condannato l’ospedale a saldare le spese sostenute da una coppia per crescere il neonato. I due non volevano figli e hanno chiesto al ginecologo l’intervento per evitare gravidanze indesiderate. Ma il medico ha sbagliato l’operazione. Per questo, dopo aver avuto il bambino, madre e padre hanno intentato la causa nei confronti dell’ospedale. Ora i giudici hanno condannato l’azienda ospedaliera a versare alla coppia poco più di 92mila euro, frutto della moltiplicazione di 300 euro al mese per tutti i mesi fino al ... Leggi su tpi

