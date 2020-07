Il gatto allo specchio non si riconosce e si spaventa (Di martedì 21 luglio 2020) Un gattino bianco si vede allo specchio ma non si riconosce. E così inizia una lotta contro... Sé stesso! Il video è esilarante.Cane si guarda per la prima volta allo specchio Nonegatto allo specchio Nonevideo divertente cane non si riconosce allo specchio None Leggi su panorama

Anche i gatti sono molto intelligenti e hanno una grande capacità di apprendimento. Tuttavia, a differenza del cane, non sembrano essere così interessati o motivati ad imparare qualche nuovo trucchett ...

Fritz il gatto 1972

Tutte le curiosità su Fritz il gatto e le frasi celebri: ecco le cose curiose che potrebbero esser sfuggite allo spettatore. Due film e nove vite per Fritz il Gatto - Il personaggio di Fritz il ...

