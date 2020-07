Il covid ha ucciso 173 medici: il deputato Sensi legge la lista alla Camera (Di martedì 21 luglio 2020) Il deputato del Pd Filippo Sensi ha preso la parola per ricordare in Aula alla Camera i nomi dei 173 medici morti per il virus. Lo ha fatto nel corso della discussione generale per l'istituzione della ... Leggi su leggo

Avvenire_Nei : Bergamasco. Eugenio Scarpellini, vescovo in Bolivia, ucciso dal Covid a 66 anni - scialpi : ‘Il #Covid_19 mi ha #ucciso perche ha ucciso il mio #lavoro ed il mio #sorriso , - mefeelbaby : @sapienza1211 non ha ucciso lui 35.000 persone! Le ha uccise il COVID! - angiuoniluigi : RT @leggoit: Il covid ha ucciso 173 medici: il deputato Sensi legge la lista alla Camera - leggoit : Il covid ha ucciso 173 medici: il deputato Sensi legge la lista alla Camera -

Ultime Notizie dalla rete : covid ucciso Pierluigi Cecchi morto, il pediatra ha perso la battaglia contro il Covid il Resto del Carlino Coronavirus, priorità di settembre: saper distinguere casi Covid da influenza

In Valle d'Aosta ormai da tanti giorni i contagi sono praticamente zero e questo contribuisce a rendere i valdostani un po' più tranquilli. Qual è la situazione generale? "Bisogna ricordare che il vir ...

Tamponi positivi da 4 mesi, bambina "prigioniera" a Milano

Da quattro mesi è “prigioniera” del coronavirus o, meglio, delle norme sanitarie che prevedono due tamponi negativi per decretare la fine dell’infezione. È successo nell’hinterland di Milano a una bam ...

In Valle d'Aosta ormai da tanti giorni i contagi sono praticamente zero e questo contribuisce a rendere i valdostani un po' più tranquilli. Qual è la situazione generale? "Bisogna ricordare che il vir ...Da quattro mesi è “prigioniera” del coronavirus o, meglio, delle norme sanitarie che prevedono due tamponi negativi per decretare la fine dell’infezione. È successo nell’hinterland di Milano a una bam ...