Il Covid fa saltare le vaccinazioni anti morbillo e varicella per 3 milioni di bambini: ora è caos (Di martedì 21 luglio 2020) Ora che il coronavirus non è più l'emergenza di qualche mese fa bisogna fare i conti con i suoi effetti collaterali. A partire da 3 milioni di vaccinazioni saltate per colpa del Covid che hanno ...

Amazon annuncia il Prime Day 2020: si parte dall'India il 6 agosto

Il ‘Prime Day 2020’ si farà. Attraverso una nota ufficiale Amazon ha annunciato il ritorno dell’atteso evento annuale di shopping online riservato ai clienti Prime. A causa dell’emergenza coronavirus ...

Recovery fund, alla fine arriva l'accordo: 209 miliardi all'Italia, 36 in più. Conte: abbiamo tutelato la nostra dignità

Dopo 4 giorni e 4 notti di duri negoziati sono stati approvati un Bilancio pluriennale 2021 - 2027 per 1.074 miliardi di euro, e Next Generation EU, per 750 miliardi ...

