Il Covid dilaga nei Balcani, in Bulgaria 196 casi e otto morti in 24 ore (Di martedì 21 luglio 2020) In Bulgaria, al pari degli altri Paesi della regione Balcanica, prosegue la forte ripresa dei contagi da coronavirus: nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 196, con il totale salito a 8.929.

Ultime Notizie dalla rete : Covid dilaga Covid dilaga in Texas, a Corpus Christi positivi 85 bimbi con meno di un anno L'HuffPost Il Covid dilaga nei Balcani, in Bulgaria 196 casi e otto morti in 24 ore

In Bulgaria, al pari degli altri Paesi della regione balcanica, prosegue la forte ripresa dei contagi da coronavirus: nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 196, con il totale salito a 8.929.

A Catania “Sine Die”, il mondo ai tempi del coronavirus raccontato da oltre 100 fotografi

CATANIA. Cento autori per raccontare con le immagini, e le parole, il tempo sospeso e dolorante della pandemia. Sono i protagonisti della mostra-progetto «Sine Die» che fino al 4 ottobre occuperà le s ...

