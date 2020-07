Il Covid ci fa pedalare ma non si trovano bici (Di martedì 21 luglio 2020) Assalto ai negozi dopo il lockdown anche per la promessa del rimborso. Grandi aziende e artigiani non riescono a soddisfare le richieste Leggi su quotidiano

di Angelo Costa Rialzata la saracinesca della quarantena, in circolazione si è visto di tutto: ragazzi di ogni età scalare colline sulla graziella della zia, attempati signori pedalare su telai adatti ...

