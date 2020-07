Il Coronavirus non è passato. E c’è il rischio di nuove chiusure, dice Roberto Speranza (Di martedì 21 luglio 2020) Dopo l’allentamento delle misure restrittive, è ricominciata la movida e in molti locali che hanno ripreso le consuete attività le regole anti Covid non vengono rispettate. Per questo, il Ministro della Salute Roberto Speranza invita alla prudenza per evitare nuove chiusure. I dati del Ministero della Salute in merito alla situazione di oggi ci … L'articolo Il Coronavirus non è passato. E c’è il rischio di nuove chiusure, dice Roberto Speranza proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

repubblica : Coronavirus, Ricciardi: 'Così non va, servono più multe. Rischiamo di fare la fine della Catalogna' - RaiRadio2 : Correre, scattare, non fermarsi mai. Come ci ha insegnato tanti anni addietro un amico Podista da Marte... Chi ritw… - simonabonafe : Dopo un lunghissimo negoziato di 4 giorni non stop, il Consiglio europeo ha trovato l’accordo. Ci sarà una risposta… - a_silvestrini : RT @CalcioFinanza: Nel post-Covid la pianificazione finanziaria per calciatori e atleti professionisti diventa ancora più importante. Non s… - lamortevito : Pur di parlare di migranti e aizzare istinti razzisti si sprecano parole che in un momento di difficoltà sociale, c… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus non Il coronavirus non ha fermato il coworking Fortune Italia La pandemia di coronavirus in Brasile: il genocidio di Bolsonaro?

A capo del ministero c’è oggi il generale Pazuello, che non capisce niente in materia di salute; che ha cercato di occultare i dati sull’evoluzione del numero di vittime da coronavirus; che ha ...

Nessun decesso (secondo giorno) e nessun nuovo caso di coronavirus a Parma

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati ... Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano ...

A capo del ministero c’è oggi il generale Pazuello, che non capisce niente in materia di salute; che ha cercato di occultare i dati sull’evoluzione del numero di vittime da coronavirus; che ha ...Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati ... Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano ...