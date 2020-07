Il Consiglio europeo ha approvato il NextGenerationEu su misura per gli Stati frugali (Di martedì 21 luglio 2020) Dopo cinque giorni e quattro notti di negoziato. alle cinque e mezza del mattino i 27 leader degli Stati membri hanno trovato un accordo sul bilancio dell’Unione 2021-2027 e sul fondo per alimentare la ripresa economica. Il secondo Consiglio europeo più lungo della storia (non ha superato quello di Nizza del 2000 per pochi minuti) è stata una vittoria di Austria, Svezia, Danimarca e Paesi Bassi che hanno ottenuto molti più sconti sul pagamento del bilancio Ue, la diminuzione del numero dei sussidi (390 miliardi invece dei 500 inizialmente previsti) e un meccanismo di controllo sulle riforme presentate dai Paesi per accedere ai fondi (il “cosiddetto freno di emergenza” anche se non sarà così automatico come chiesto dal premier olandese Mark Rutte). È una vittoria anche di ... Leggi su linkiesta

