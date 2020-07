Il Consiglio europeo ha approvato il NextGenerationEu su misura per gli Stati frugali (Di martedì 21 luglio 2020) Dopo cinque giorni e quattro notti di negoziato. alle cinque e mezza del mattino i 27 leader degli Stati membri hanno trovato un accordo sul bilancio dell’Unione 2021-2027 e sul fondo per alimentare la ripresa economica. Il secondo Consiglio europeo più lungo della storia (non ha superato quello di Nizza del 2000 per pochi minuti) è stata una vittoria di Austria, Svezia, Danimarca e Paesi Bassi che hanno ottenuto molti più sconti sul pagamento del bilancio Ue, la diminuzione del numero dei sussidi (390 miliardi invece dei 500 inizialmente previsti) e un meccanismo di controllo sulle riforme presentate dai Paesi per accedere ai fondi (il “cosiddetto freno di emergenza” anche se non sarà così automatico come chiesto dal premier olandese Mark Rutte). Deal! — Charles Michel ... Leggi su linkiesta

