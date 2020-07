Il Collezionista di Ossa, Prima Puntata: Lincoln Rhyme Torna ad Indagare! (Di martedì 21 luglio 2020) Il Collezionista di Ossa, trama Prima Puntata: Lincoln Rhyme Torna ad indagare su un assassino, responsabile della sua paralisi. Al suo fianco c’è Amelia ma scoprire la verità si dimostra davvero complicato… In Prima serata, nei palinsesti autunnali di Canale 5, sta per arrivare una serie tv con tinte di giallo che promette di appassionare milioni di telespettatori. Si tratta de Il Collezionista di Ossa, tratta da un film, che racconta le vicende di un misterioso criminale e di Lincoln Rhyme, un detective che vuole a tutti i costi fare giustizia. Ecco di che cosa si tratta e cosa succede nella Prima Puntata. Il ... Leggi su uominiedonnenews

