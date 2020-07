Il Cirque du Soleil riprende gli spettacoli dopo 3 mesi di stop (Di mercoledì 22 luglio 2020) Trapezisti, contorsionisti, pattinatori e altri acrobati fanno le prove nella città messicana di Playa del Carmen per l'unico spettacolo stabile del Cirque Du Soleil in America Latina, il secondo al mondo a riprendere dopo tre mesi di stop a causa della pandemia. Ovviamente rispettando tutte le misure di sicurezza previste, come mascherina, gel disinfettante e distanziamento sociale. Jamie Sullivan, direttrice delle operazioni dello show Joya del Cirque du Soleil: "Siamo molto felici di essere tornati a esibirci durante questa pandemia. Siamo felici di essere qui per il pubblico e per voi. Durante la quarantena, come tutti, è stato abbastanza difficile, ma abbiamo trovato dei modi per mantenerci occupati e stare in forma ed essere pronti ... Leggi su ilfogliettone

artpregno : @er_toscano L'unico dubbio che ho è su che livello di Circo stanno. Cirque du Soleil scansate... - Affaritaliani : Il Cirque du Soleil riprende gli spettacoli dopo 3 mesi di stop - whoisassia : @iimapotatoo AHAHAH graziee????, comunque cirque du one direction è la parodia del cirque du soleil ed è in francese - c782564d19cb4d0 : @MarcoRizzoPC Vorrei capire cosa intende con ' creatività dei ristoratori' chissà forse che riescano a metter su un nuovo Cirque du soleil? - wonderful_g : RT @ReinfriedMarass: Cirque Du Soleil | Mr. Rossi Looks For Happiness (Il Signor Rossi cerca la felicità) http://t.co/2czf8XsS9r http://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Cirque Soleil Il Cirque du Soleil riprende gli spettacoli dopo 3 mesi di stop Affaritaliani.it Il Cirque du Soleil riprende gli spettacoli dopo 3 mesi di stop

Playa del Carmen (Messico), 21 lug. (askanews) – Trapezisti, contorsionisti, pattinatori e altri acrobati fanno le prove nella città messicana di Playa del Carmen per l’unico spettacolo stabile del ...

Dove vedere il nuovo spettacolo di Gabriele Cirilli “Il Cirque du Cirill”

“La vita è come un circo”, una delle metafore che più si addicono alla quotidianità. Ci si destreggia fra acrobazie, tripli salti mortali, momenti esilaranti e comici, contorsionismi imprevedibili. Ed ...

Playa del Carmen (Messico), 21 lug. (askanews) – Trapezisti, contorsionisti, pattinatori e altri acrobati fanno le prove nella città messicana di Playa del Carmen per l’unico spettacolo stabile del ...“La vita è come un circo”, una delle metafore che più si addicono alla quotidianità. Ci si destreggia fra acrobazie, tripli salti mortali, momenti esilaranti e comici, contorsionismi imprevedibili. Ed ...