Il bollettino del Coronavirus nel Lazio oggi 21 luglio (Di martedì 21 luglio 2020) I dati del bollettino sull’andamento del Coronavirus nella Regione Lazio oggi 21 luglio illustrati dall’assessore alla Sanità Alessio D’Amato: nel Lazio oggi si registrano 6 casi e due decessi. Di questi la metà sono casi di importazione: un caso di nazionalità del Bangladesh, un caso dalla Romania e uno dalla Moldavia. I decessi sono relativi ad un uomo di 85 anni al Policlinico Umberto I e ad una donna di 89 anni al San Camillo. Avviate le procedure del contact tracing internazionale. Per quanto riguarda le province non si registrano nuovi casi e decessi nelle ultime 24h. Il bollettino del Coronavirus nel Lazio oggi 18 ... Leggi su nextquotidiano

