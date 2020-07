Ibra regala la vittoria al Milan sul Sassuolo: rossoneri di nuovo al 5° posto (Di martedì 21 luglio 2020) Il Milan supera il Sassuolo 2-1 nel 35esimo turno di Serie A. Al Mapei Stadium è Zlatan Ibrahimovic show. Leggi su tuttonapoli

sscalcionapoli1 : Ibra regala la vittoria al Milan sul Sassuolo: rossoneri di nuovo al 5° posto #SerieATIM #SassuoloMilan - tuttonapoli : Ibra regala la vittoria al Milan sul Sassuolo: rossoneri di nuovo al 5° posto - Abba889 : @lucaserafini4 @SassuoloUS @acmilan @Ibra_official @IsmaelBennacer @MilanTV @SerieA Regala forse i preliminari però… - napolista : Il Milan vince sempre, Ibra e Pioli fanno fuori Rangnick: resta a Lipsia Mentre una doppietta dello svedese regala… - lucaserafini4 : RT @lucaserafini4: @SassuoloUS 1 @acmilan 2. Nella notte del clamoroso dietrofront di Rangnick, una doppietta di @Ibra_official regala l’Eu… -

Ultime Notizie dalla rete : Ibra regala

Nonostante l’orario fa veramente caldo e forse è per questo che inizialmente la partita è sonnolenta, ci vuole un quarto d’ora per vedere qualcosa d’interessante: quando Rebic affonda sulla fascia sin ...Il Milan supera il Sassuolo 2-1 nel 35esimo turno di Serie A. Al Mapei Stadium è Zlatan Ibrahimovic show. Al 19' lo svedese porta in vantaggio i suoi. Al 42' Caputo riporta il risultato in parità tras ...