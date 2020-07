Iaccarino (Federalberghi): Covid 19, turisti positivi a Sorrento? E’ falso. Così si danneggia l’economia della Penisola (Di martedì 21 luglio 2020) “In merito alla notizia circolata nelle ultime ore sul web e in particolare sui social network, secondo la quale in un albergo sorrentino sarebbero ospitati due turisti positivi al Covid-19, la sezione locale di Federalberghi ritiene di dover opporre una secca smentita”. E’ quanto si legge in una nota diffusa da Costanzo Iaccarino, presidente di Federalberghi Sorrento. “Al momento – prosegue il comunicato – non si riscontra alcun caso di positività nelle strutture ricettive associate. Sul punto si ricorda che Federalberghi Penisola Sorrentina ha aderito al protocollo Accoglienza Sicura, condiviso dai vertici nazionali dell’associazione con Confindustria e Assohotel e ... Leggi su ildenaro

