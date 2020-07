I rischi senza la mascherina: ecco il nuovo studio sui contagi (Di martedì 21 luglio 2020) Rosa Scognamiglio Un nuovo studio sul Coronavirus rivela che può viaggiare fino a 4 metri di distanza dalla persona infetta e raggiungerne una sana in breve tempo Il coronavirus può spostarsi fino a 4 metri di distanza dalla fonte anche in assenza di vento. E' quanto, in estrema sintesi, emerge da un recente studio sulle droplets, le ormai notorie goccioline di areosol che veicolano la trasmissione del patogeno da un individuo infetto ad uno sano. "La distanza sociale di 1-2 metri potrebbe non essere sufficiente per impedire alle particelle esalate da una persona di raggiungere qualcun altro", avvertono gli autori della ricerca. Lo studio Il lavoro è stato pubblicato sulla rivista scientifica Physics of Fluids e vanta la firma di alcuni dei più illustri ingegneri ... Leggi su ilgiornale

Melaion : L'oracolo dice 'conosci te stesso ' poiché non è scontato che tu ti conosca ed è un processo di apprendimento senza… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: UEFA - Ceferin: 'Partite senza pubblico fino a nuovo avviso, non vogliamo correre rischi' - sscalcionapoli1 : Ceferin: “Partite senza pubblico fino a nuovo avviso, non vogliamo correre rischi” - _Virgilio_ : @danielelozzi Non mi sembra un 'macello' voler finire una competizione. Alla fine anche il campionato volge al term… - HyperPixie_ : @psicoleottero Però se devi provare un punto non è meglio farlo fare a una persona con tecnica già acquisita? A una… -

Ultime Notizie dalla rete : rischi senza Condexo: senza assemblee superbonus a rischio, ecco riunione condominio online RomaDailyNews Premio Innovazione Digitale nella Sclerosi Multipla

Fino a mercoledì 19 ottobre 2020 Enti Universitari e Ospedalieri pubblici o privati, IRCCS pubblici o privati e Organizzazioni senza scopo di lucro con sede nel territorio italiano, potranno partecipa ...

Mia, spari e botte in strada. Ora l’appello: chi ha visto parli

Le hanno prima sparato con un’arma a piombini, poi l’hanno picchiata lasciandola in fin di vita e sono scappati indisturbati. Una storia choc, registrata a Lavinio e documentata dagli Animalisti itali ...

Fino a mercoledì 19 ottobre 2020 Enti Universitari e Ospedalieri pubblici o privati, IRCCS pubblici o privati e Organizzazioni senza scopo di lucro con sede nel territorio italiano, potranno partecipa ...Le hanno prima sparato con un’arma a piombini, poi l’hanno picchiata lasciandola in fin di vita e sono scappati indisturbati. Una storia choc, registrata a Lavinio e documentata dagli Animalisti itali ...