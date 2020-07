I provvedimenti disciplinari sul caso procure sono stati già rinviati a settembre (Di martedì 21 luglio 2020) AGI - Aperti, ma subito rinviati a settembre, i procedimenti disciplinari al Csm sul 'caso procure' e sulla riunione notturna all'hotel Champagne, in cui si parlò di nomine ai vertici degli uffici giudiziari, in particolare di quella del successore di Pignatone alla guida della procura di Roma. Presenti oggi a Palazzo dei Marescialli il pm (ora sospeso) Luca Palamara, il deputato Iv (magistrato in aspettativa) Cosimo Ferri e due degli ex togati - Antonio Lepre e Gianluigi Morlini - che si dimisero dal Csm. Per gli altri 3 - Corrado Cartoni, Paolo Criscuoli e Luigi Spina - in aula solo le difese. Il collegio disciplinare, oggi presieduto dal supplente Emanuele Basile, laico della Lega, ha fissato subito una nuova udienza al 15 settembre, ... Leggi su agi

ilcirotano : I provvedimenti disciplinari sul caso procure sono stati già rinviati a settembre - - Angeloman70 : @DiscretoL @ToCarlitosWay @lucatelese @DSM_134 @nigila12 @Vivianabillo @TarroGiulio @pbecchi @a_meluzzi… -