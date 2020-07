I nuovi giochi per Nintendo Switch (Di martedì 21 luglio 2020) (Foto: Atlus)Dieci minuti pregni di novità per lo speciale evento Nintendo Direct Mini che si è concentrato sui nuovi giochi per la console Switch prodotti da società di terze parti e in uscita da qui a inizio del prossimo anno, il 2021. Nessuna novità stravolgente, ma diverse interessanti conferme che di sicuro già stuzzicano l’attenzione degli appassionati. Nintendo ha annunciato il Direct Mini soltanto nella mattinata precedente all’evento che è stato trasmesso in diretta live su YouTube rompendo un silenzio che durava ormai da diversi mesi. Come evidenziato dal sottotitolo, Partner Showcase, si è lasciato il palco ai titoli non direttamente prodotti da Nintendo. Dopo mesi di vendite da sold out e Animal Farm: New Horizon ... Leggi su wired

NintendoItalia : Alle ore 16:00 di oggi trasmetteremo un #NintendoDirectMini: Partner Showcase, il primo di una serie che si concent… - zeldaitalia : RT @NintendoItalia: L'avventura continua con il Pass stagionale di #CadenceOfHyrule! @BYG_Vancouver Disponibili da oggi: ?? 5 nuovi person… - PisaToday : Santa Croce: nuovi giochi per bambini in 8 aree del territorio comunale - ragnaroknroll_ : ottava gen <3 il mio ritorno ai giochi e direi un ottimo ritorno ?? mi piace veramente tanto, sia i design nuovi,… - RomanceDown_ : Va bene castelli non guardi i miei video di Yakuza? ti compri giochi nuovi invece di avere la possibilità di andare… -