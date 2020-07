I mercati promuovono il Recovery Fund (Di martedì 21 luglio 2020) L’accordo sul Recovery Fund raggiunto a Bruxelles dopo cinque giorni di negoziati ha superato l’esame dei mercati che in casi come questo sono giudici severi. Per la prima volta da quando è scoppiata la pandemia si registra una svolta nella percezione che il mondo degli investitori ha dell’Europa e Leggi su ilfoglio

L’accordo sul Recovery Fund raggiunto a Bruxelles dopo cinque giorni di negoziati ha superato l’esame dei mercati che in casi come questo sono giudici severi. Per la prima volta da quando è scoppiata ...

Che DOGE sta succedendo? TikTok crea un nuovo paradigma nel trading di crypto

Meno di due settimane dopo che il prezzo e il volume di trading di Dogecoin (DOGE) sono esplosi in seguito a una sfida virale su TikTok per fare soldi facili, la moneta meme è tornata a fare notizia.

