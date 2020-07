I Gorillaz omaggiano PAC-MAN nel loro nuovo video (Di martedì 21 luglio 2020) Continuano le celebrazioni del 40esimo anniversario di PAC-MAN, questa volta sono i Gorillaz ad omaggiare la leggendaria icona in un video È impossibile non conoscere PAC-MAN. L’amatissimo spicchio giallo ha fatto la storia non solo dei videogiochi, ma è diventato negli anni una vera e propria icona pop in tutto il mondo. Quest’anno compie 40 anni e Bandai Namco ha deciso di festeggiare con una serie di appuntamenti. Tra questi c’è anche la nuova canzone dei Gorillaz, dedicata proprio al nostro eroe giallo. Gorillaz e PAC-MAN insieme nell’episodio cinque di Song Machine La canzone è eseguita con la collaborazione di ScHoolboy Q. Il rapper, pluri-candidato ai Grammy, si unisce agli ormai conosciutissimi alter ego 2D dei Gorillaz nel ... Leggi su tuttotek

