I genitori di Regeni raccontano il loro “Giulio fa cose”, insieme a undici parlamentari europei (Di martedì 21 luglio 2020) undici parlamentari europei, di cui dieci italiani e uno spagnolo, parteciperanno oggi, 21 luglio 2020, alla presentazione del libro “Giulio fa cose”, scritto dai genitori di Giulio Regeni, Paola Deffendi e Claudio Regeni, con la loro battagliera avvocata Alessandra Ballerini. Si tratta dell’iberico Domenec Ruiz Devesa e dei nostri connazionali Pietro Bartolo, Brando Benifei, Fabio Massimo Castaldo, Paolo De Castro, Alessandra Moretti, Massimiliano Smeriglio, Irene Tinagli, Patrizia Toia, Giuliano Pisapia e Pierfrancesco Majorino, che ha contribuito ad organizzare l’evento: tutti insieme prenderanno parte all’evento online, in diretta dalle 18.00 sulla pagina Facebook dello stesso Majorino, nonché su quelle di ... Leggi su tpi

ecotorvergata : RT @GiulioSiamoNoi: Così mi viene in mente una frase dei genitori di Giulio. “Abbiamo visto tutto il male del mondo sul suo corpo. Ma tutto… - STEFANIABRIGAT1 : RT @anpisarzana: Con nostra grande soddisfazione, la Commissione Comunale (di cui siamo parte) per l'assegnazione dell'onorificenza #XXILug… - LauraLa66 : RT @anpisarzana: Con nostra grande soddisfazione, la Commissione Comunale (di cui siamo parte) per l'assegnazione dell'onorificenza #XXILug… - DeliaSalvadori : RT @anpisarzana: Con nostra grande soddisfazione, la Commissione Comunale (di cui siamo parte) per l'assegnazione dell'onorificenza #XXILug… - iuribologna : RT @anpisarzana: Con nostra grande soddisfazione, la Commissione Comunale (di cui siamo parte) per l'assegnazione dell'onorificenza #XXILug… -