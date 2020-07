I dati del bollettino sul Coronavirus in Italia oggi (Di martedì 21 luglio 2020) I dati del ministero della Salute sull’andamento del Coronavirus in Italia oggi nel bollettino del 21 luglio: 129 nuovi positivi (in calo rispetto ai 190 di ieri) e 15 morti. I casi totali salgono a 244.752. Gli attualmente positivi sono ora 12.248 (-156), i guariti 197.431 (+269). I tamponi effettuati sono stati 43.110. I nuovi positivi per il Covid sono 34 in Lombardia, 22 in Veneto, 18 in Emilia Romagna, 12 in Liguria, le altre regioni hanno incrementi a una sola cifra, tranne Puglia, Sardegna, Calabria, Valle d’Aosta Molise e Basilicata che non registrano alcun nuovo caso. I pazienti in terapia intensiva sono 49, due in più rispetto a ieri, i ricoverati con sintomi sono 732 (-13), quelli in isolamento domiciliare sono 11.467 (-181). I dati del ... Leggi su nextquotidiano

