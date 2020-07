I banchi con le ruote per la scuola fanno discutere, costano davvero 300 euro? (Di martedì 21 luglio 2020) Grande clamore sta destando la discussione intorno ai banchi con le ruote per la scuola in vista della riapertura degli istituti il prossimo settembre. Si tratta di una delle novità previste dalla ministra Lucia Azzolina: delle sedute monoposto che garantirebbero il massimo distanziamento tra gli alunni e l'ottimizzazione degli spazi. Le prime polemiche sono nate dopo che il commissario straordinario Domenico Arcuri ha indetto una gara pubblica europea proprio per l'acquisto dei banchi con le ruote. Il bando si riferisce alla necessità di reperire ben 3 milioni di banchi entro il prossimo 31 agosto. Di questi 1,5 milioni saranno di tipo tradizionale mentre altrettanti 1,5 milioni di sedute dovranno essere di tipo innovativo. Le proposte contrattuali ... Leggi su optimagazine

matteosalvinimi : Mentre un milione di ragazzi rischiano di stare fuori dalle classi e mancano 85.000 insegnanti, la geniale Azzolina… - LegaSalvini : ?? L'ULTIMA DEL 'GENIO' AZZOLINA? BANCHI CON LE ROTELLE DA 300 EURO! ?? #Salvini: 'Mentre un milione di ragazzi r… - SkyTG24 : Scuola, ministro Azzolina punta su banchi monoposto con le rotelle. Polemiche per i costi - bio76ab : RT @orporick: Sui nuovi banchi con rotelle posso solo dire che su quantità di moto, teorema dell'impulso, urti elastici e anaelastici apron… - nicolettagrima2 : RT @Cambiacasacca: Ottimi i banchi da 300 euro al pezzo. Ci compravamo un tablet per ogni studente con quei soldi, ma a noi che cazzo ce ne… -