House of Dragon: iniziato il casting della serie prequel del Trono di Spade (Di martedì 21 luglio 2020) La produzione di House of Dragon, la serie prequel del cult Il Trono di Spade, ha ufficialmente iniziato il casting del progetto. House of the Dragon, l'atteso prequel della serie cult Il Trono di Spade, è ora entrato nella fase del casting. La serie prodotta per HBO è uno degli spinoff della storia tratta dai romanzi di George R.R. Martin con protagonisti i membri della famiglia Stark, Lannister e Targaryen che si è conclusa dopo otto stagioni. Il nuovo show televisivo, che dovrebbe debuttare nel 2022, è tratto dal libro Fire & Blood che ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? House of Dragon: iniziato il casting della serie prequel del Trono di Spade - mary_ravenclaw : @Eva_booklover97 Prima o poi dovranno, ci spero, anche perché non ha senso house of the dragon senza far vedere chi… - fantasy_square : House of the Dragon: voci di casting confermano l’adattamento della Danza dei Draghi - badtasteit : #HouseoftheDragon: voci di casting confermano l'adattamento della Danza dei Draghi - 3cinematographe : -

Ultime Notizie dalla rete : House Dragon House of the Dragon: lo spin-off de Il Trono di Spade avrà due protagoniste femminili Cinematographe.it - FilmIsNow House of Dragon: iniziato il casting della serie prequel del Trono di Spade

La produzione di House of Dragon, la serie prequel del cult Il Trono di Spade, ha ufficialmente iniziato il casting del progetto. House of the Dragon, l'atteso prequel della serie cult Il Trono di Spa ...

Élite – Stagione 4: la prima foto ufficiale ci presenta il nuovo cast

Stando alle ultime voce di corridoio sul casting, House of The Dragon avrà come protagoniste due donne rivali tra loro È passato ormai più di ...

La produzione di House of Dragon, la serie prequel del cult Il Trono di Spade, ha ufficialmente iniziato il casting del progetto. House of the Dragon, l'atteso prequel della serie cult Il Trono di Spa ...Stando alle ultime voce di corridoio sul casting, House of The Dragon avrà come protagoniste due donne rivali tra loro È passato ormai più di ...