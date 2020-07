Highlights e gol Psg-Celtic 4-0, amichevole (VIDEO) (Di martedì 21 luglio 2020) Il VIDEO degli Highlights e dei gol di Paris Saint-Germain–Celtic 4-0, amichevole estiva importante per entrambi i club. I francesi scenderanno infatti in campo nelle due finali nazionali, della Coppa di Lega e della Coppa di Francia, prima del tanto atteso quarto di finale di Champions League dove saranno opposti all’Atalanta. Gli scozzesi, invece, il 2 agosto scenderanno in casa contro l’Hamilton per la prima giornata di campionato. Nessun patema per gli uomini di Tuchel, i quali hanno sbloccato la gara dopo appena 1′ con Mbappé, prima di raddoppiare con Neymar al 25′. Nella ripresa sono arrivate le realizzazioni di Herrera e Sarabia, che hanno messo la propria firma sul poker. In alto le immagini salienti del match. LA CRONACA DEL MATCH Leggi su sportface

