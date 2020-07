HIGHLIGHTS Atalanta Bologna: gol e azioni salienti del match (Di martedì 21 luglio 2020) Gol e azioni salienti del match valido per la 35ª giornata di Serie A 2019/20: HIGHLIGHTS Atalanta Bologna Gol e azioni salienti del match tra Atalanta e Bologna, valido per la 35ª giornata di Serie A 2019/20. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

infoitsport : Highlights Hellas Verona-Atalanta 1-1: Video Gol 34ª Giornata di Serie A - internewsit : VIDEO - Verona-Atalanta 1-1, Serie A: gol e highlights della partita - - filadelfo72 : Highlights Hellas Verona-Atalanta 1-1: Video Gol 34ª Giornata di Serie A - Fprime86 : RT @SkyTG24: Verona-Atalanta 1-1: video, gol e highlights della partita di Serie A - Fantacalcio : VIDEO - Verona-Atalanta 1-1: gol, bonus e highlights del pareggio del Bentegodi -

Ultime Notizie dalla rete : HIGHLIGHTS Atalanta

Gol e azioni salienti del match tra Atalanta e Bologna, valido per la 35ª giornata di Serie A 2019/20.Serie A, i risultati di martedì 21 luglio 2020. Atalanta-Bologna e Sassuolo-Milan le sfide in programma. ROMA – Serie A, i risultati di martedì 21 luglio 2020. Sono due le sfide in programma in apertu ...