Hellish Quart sembra il perfetto successore di Bushido Blade nel primo video gameplay (Di martedì 21 luglio 2020) Per la prima volta da anni, i fan di Bushido Blade potrebbero aver trovato il gioco che fa per loro: Hellish Quart. Hellish Quart è un nuovo gioco basato sui duelli con spade in arrivo su Steam Early Access, che ricorda molto da vicino l'amato gioco di combattimento per PlayStation.Nella sua pagina Steam, lo sviluppatore Kubold descrive Hellish Quart come un gioco di duelli con spada ambientato nel 17° secolo con diversi guerrieri del periodo.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #HellishQuart: ecco il successore di #BushidoBlade. -

Ultime Notizie dalla rete : Hellish Quart Hellish Quart sembra il perfetto successore di Bushido Blade nel primo video gameplay Eurogamer.it