Gualtieri | “Il piano di rilancio sarà presentato ad ottobre”

Il commento di Gualtieri sul Recovery Fund: "E' prevalso il diritto europeo". ROMA – Soddisfatto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, dopo l'accordo sul Recovery Fund: "Superati ostacoli e divergenze – ha scritto sui social l'esponente della maggioranza – l'Europa risponde alla chiamata della Storia con un accordo ambizioso e consistente. Con 209 miliardi l'Italia ha un'opportunità unica di rilancio per un'economia più sostenibile, digitale e inclusiva. Ora portiamo l'Italia nel futuro". Superati ostacoli e divergenze, oggi l'Europa risponde alla chiamata della Storia con un accordo ambizioso e consistente. Con 209 miliardi l'Italia ha un'opportunità unica di rilancio per un'economia

