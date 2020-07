Gualtieri: “A ottobre il piano per rilancio dell’economia” (Di martedì 21 luglio 2020) (Teleborsa) – Il governo è al lavoro per “elaborare un programma di rilancio incisivo che affronti anche i problemi storici dell’Italia e per far crescere gli investimenti” fra cui quelli “in infrastrutture, digitalizzazione”. A dirlo è il ministro dell’economia Roberto Gualtieri al Tg3, parlando dei 209 miliardi di euro che arriveranno all’Italia dal programma Next Generation Eu dopo lo storico accordo raggiunto in UEsul Recovery fund. “Stiamo definendo un piano preciso e dettagliato già a ottobre per partire” con il piano di “rilancio dell’economia italiana” ha aggiunto il ministro. Gualtieri ha poi evidenziato che dall’accordo “il governo esce ... Leggi su quifinanza

LaPresse_news : Ue, Gualtieri: Vogliamo presentare piano italiano entro ottobre - roberto_ave : @Ignazio_LaRussa Ad ottobre ci sarà macello in Italia e si stanno attrezzando (Gualtieri diceva qualche giorno fa c… - hanslucam : RT @LaStampa: Il cuore del provvedimento sarà la progressività delle imposte, si lavora sulla semplificazione delle aliquote Irpef. https:… - Beverari_M : RT @LaStampa: Il cuore del provvedimento sarà la progressività delle imposte, si lavora sulla semplificazione delle aliquote Irpef. https:… - LaStampa : Il cuore del provvedimento sarà la progressività delle imposte, si lavora sulla semplificazione delle aliquote Irpe… -