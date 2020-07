Griglia di Hermann, illusione ottica: l’immagine reale dietro i punti (Di martedì 21 luglio 2020) Griglia di Hermann crea un’illusione ottica per i suoi utenti e chiede loro di contare i punti neri. Bisogna avere pazienza per vedere l’immagine completa. Quando si parla di illusioni ottiche non c’è mai una risposta giusta o sbagliata. Molto spesso è probabile che due persone vedranno immagini diverse. Un’immagine su un popolare sito di … L'articolo Griglia di Hermann, illusione ottica: l’immagine reale dietro i punti è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

