Grey's Anatomy 17 parlerà del Coronavirus: "Abbiamo la responsabilità di raccontare quelle storie" (Di mercoledì 22 luglio 2020) La produttrice esecutiva Krista Vernoff ha assicurato che in Grey's Anatomy 17 si parlerà di Coronavirus e per farlo gli sceneggiatori hanno raccolto le testimonianze di veri medici. Anche Grey's Anatomy 17 parlerà della pandemia, il Coronavirus farà il suo prepotente ingresso al Grey Sloan Memorial Hospital nella prossima stagione del medical drama più conosciuto al mondo, e non potrebbe essere altrimenti. A spiegarlo è stata l'executive producer Krista Vernoff durante un evento organizzato dalla Television Academy: "Affronteremo sicuramente il tema. Non si può essere un medical drama di lunga durata e non parlare di qualcosa che, a livello medico, ha segnato le nostre vite". La produttrice, ... Leggi su movieplayer

