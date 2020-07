Greta Thunberg vince il premio per l’Umanità e dona i fondi contro il Covid (Di martedì 21 luglio 2020) Greta Thunberg ha annunciato su Twitter che donerà centomila euro per combattere la diffusione del coronavirus in Amazzonia Greta Thunberg donerà centomila euro per fermare la diffusione dell’epidemia in Amazzonia, sempre più radicata in quella parte del mondo. La giovanissima attivista svedese lo ha annunciato su Twitter. L’annuncio è arrivato dopo che alla ragazza è stato assegnato il premio Gulbenkian per l’Umanità da un milione di euro. Proprio da questo fondo proverrà la donazione per l’Amazzonia che verrà messa a disposizione utilizzando la fondazione che porta il suo nome. I fondi saranno donati all’organizzazione che si occupa di difesa del ... Leggi su bloglive

