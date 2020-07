Greta Thunberg riceve un premio da 1 milione di dollari: lo donerà alle popolazioni più colpite dal climate change (Di martedì 21 luglio 2020) Greta Thunberg, attivista svedese promotrice del Movimento Fridays for Future, ha ricevuto un premio di un milione di euro – il Gulbenkian Prize for Humanity, istituito quest’anno e concesso a persone e istituzioni impegnate nella lotta al cambiamento climatico. Si tratta di una grossa cifra che la 17enne, oggi nota in tutto il mondo, ha deciso di devolvere a favore delle popolazioni più colpite dagli effetti del “climate change”, come quelle dell’Amazzonia. In particolare, infatti, Greta donerà i soldi alla popolazione Indios, come ha lei stessa annunciato in un video sul suo profilo Instagram, che in poco tempo ha superato il milione di visualizzazioni. Global warming e una ... Leggi su tpi

