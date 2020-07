Greta Thunberg dona un premio da un milione in beneficenza (Di martedì 21 luglio 2020) La giovane attivista ha ricevuto il "premio Gulbenkian per l'umanità" per i suoi sforzi contro il cambiamento climatico Leggi su media.tio.ch

valigiablu : Greta Thunberg devolve un premio di 1 milione di euro a organizzazioni in prima linea contro gli effetti del cambia… - drya_fly : RT @valigiablu: Greta Thunberg devolve un premio di 1 milione di euro a organizzazioni in prima linea contro gli effetti del cambiamento cl… - infoitinterno : Greta Thunberg scrive ai leader europei in Consiglio: «Tradite i giovani continuando a ignorare la crisi climatica» - infoitinterno : Clima, il premio di Greta Thunberg per salvare gli indios - infoitinterno : Greta Thunberg riceve premio di € 1 milione intitolato a magnate del petrolio -