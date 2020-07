Greta Thunberg dona 100mila euro all’Amazzonia per combattere il Covid (Di martedì 21 luglio 2020) ROMA – I primi 100.000 euro saranno per l’Amazzonia: è la promessa di Greta Thunberg, 17 anni, attivista contro i cambiamenti climatici, che ha subito impegnato parte dell’ammontare del Gulbenkian Prize for Humanity del quale è stata insignita oggi. Leggi su dire

