Greta Thunberg dona 100 mila euro all’Amazzonia per la lotta contro il Coronavirus: altri 900 mila euro sono in attesa di essere destinati (Di martedì 21 luglio 2020) Greta ha deciso: i primi 100.000 euro saranno per l’Amazzonia. La diciassettenne attivista contro i cambiamenti climatici ha impegnato parte dell’ammontare del Gulbenkian Prize for Humanity del quale è stata insignita oggi. Dello stanziamento, immaginato per favorire la difesa delle popolazioni native dalla pandemia di nuovo Coronavirus, la giovane Thunberg ha riferito con un videomessaggio sui suoi profili social. I fondi saranno destinati a Sos Amazonia, una campagna coordinata da Fridays for Future Brazil per le comunità indigene minacciate dal Covid-19. “Tutti i soldi – ha sottolineato Greta, in riferimento a un ammontare complessivo di un milione di euro – saranno ... Leggi su meteoweb.eu

